Qualcomm представила «убийцу» Apple M3 — процессор Snapdragon X Plus

Серия X Plus включает в себя модель X1P-64-100, оснащенную 10-ядерным процессором Oryon с тактовой частотой до 3.4 ГГц, графическим ускорителем Adreno, обеспечивающим до 3.8 терафлопс производительности.

Также новинка может похвастаться нейропроцессором Hexagon с вычислительной мощностью 45 TOPS, поддержкой памяти LPDDR5X-8448 объемом до 64 ГБ, камерой Spectra ISP, способной снимать фото с разрешением до 64 Мп или видео 4K HDR, а также модемом Snapdragon X65 5G.