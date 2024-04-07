Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 07 апреля 2024, 07:30
1 мин.

Qualcomm разработает SoC Snapdragon X Plus с поддержкой модема 5G на ноутбуках

Это прямая конкуренция с Apple
Портал GizmoChina рассказал о новой разработке компании Qualcomm. Согласно новому слуху, Qualcomm работает над неким менее мощным аналогом своего флагманского чипа Snapdragon X Elite.
Qualcomm разработает SoC Snapdragon X Plus с поддержкой модема 5G на ноутбуках
© Wccftech.com

Инсайдеры говорят, что Qualcomm работает над SoC Snapdragon X Plus для прямой конкуренции с Apple по части MacBook. Qualcomm важно разработать конкурентные по отношению к ARM-платформам от Apple чипы с поддержкой модема Snapdragon X65 5G для будущих доступных ноутбуков на Windows с технологией 5G. Таких функций компьютеры от Apple пока не имеют.

Согласно утечке, вендор разрабатывает две версии чипа Snapdragon X Plus, имеющие модельные номера X1P44100 и X1P46100, которые по префиксу «X1P» отличаются от чипов Snapdragon X Elite, имеющих префикс «X1E».

Предполагается, что Snapdragon X Plus — урезанная по части производительности версия Snapdragon X Elite. Возможно, это будет решено за счёт меньшего количества ядер.

Источник:GizmoChina
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#чипы
,
#Qualcomm
,
#Snapdragon
,
#SoC
,
#Apple
,
#ноутбуки
,
#5G
,
#модем
,
#MacBook
,
#опрос