Qualcomm разработает SoC Snapdragon X Plus с поддержкой модема 5G на ноутбуках

Опубликовано 07 апреля 2024, 07:30
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Qualcomm разработает SoC Snapdragon X Plus с поддержкой модема 5G на ноутбукахЭто прямая конкуренция с Apple
Портал GizmoChina рассказал о новой разработке компании Qualcomm. Согласно новому слуху, Qualcomm работает над неким менее мощным аналогом своего флагманского чипа Snapdragon X Elite.
Инсайдеры говорят, что Qualcomm работает над SoC Snapdragon X Plus для прямой конкуренции с Apple по части MacBook. Qualcomm важно разработать конкурентные по отношению к ARM-платформам от Apple чипы с поддержкой модема Snapdragon X65 5G для будущих доступных ноутбуков на Windows с технологией 5G. Таких функций компьютеры от Apple пока не имеют.
Согласно утечке, вендор разрабатывает две версии чипа Snapdragon X Plus, имеющие модельные номера X1P44100 и X1P46100, которые по префиксу «X1P» отличаются от чипов Snapdragon X Elite, имеющих префикс «X1E».
Предполагается, что Snapdragon X Plus — урезанная по части производительности версия Snapdragon X Elite. Возможно, это будет решено за счёт меньшего количества ядер.
Источник:GizmoChina
Автор:Андрей Кадуков