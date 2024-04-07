Qualcomm разработает SoC Snapdragon X Plus с поддержкой модема 5G на ноутбуках

Инсайдеры говорят, что Qualcomm работает над SoC Snapdragon X Plus для прямой конкуренции с Apple по части MacBook. Qualcomm важно разработать конкурентные по отношению к ARM-платформам от Apple чипы с поддержкой модема Snapdragon X65 5G для будущих доступных ноутбуков на Windows с технологией 5G. Таких функций компьютеры от Apple пока не имеют.

Согласно утечке, вендор разрабатывает две версии чипа Snapdragon X Plus, имеющие модельные номера X1P44100 и X1P46100, которые по префиксу «X1P» отличаются от чипов Snapdragon X Elite, имеющих префикс «X1E».

Предполагается, что Snapdragon X Plus — урезанная по части производительности версия Snapdragon X Elite. Возможно, это будет решено за счёт меньшего количества ядер.