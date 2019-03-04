Раскрыт дизайн складного 7,2-дюймового iPad с гибким дисплеем

В сети появились реалистичные рендеры складного планшета Apple с гибким дисплеем. Их создал профильный голландский ресурс LetsGoDigital основе прошлых утечек и патентов.

На прошлой неделе в сети появилось сообщение, что Samsung предоставила Apple для ознакомления гибкие экраны диагональю 7,2 дюйма. Это несколько меньше, чем у фирменного смартфона Samsung Galaxy Fold.

По данным источника, складное устройство будет скорее планшетом, чем смартфоном. Такой планшет в раскрытом состоянии становится «полноценной рабочей станцией», а в сложенном — карманное мобильное устройство.

Первые демонстрации подобных разработок Apple ожидаются в 2020 году.