Раскрыт последний гаджет Apple, который покажут в 2023 году

Согласно источникам издания DigiTimes, после двух кварталов снижения поставок планшетов, корпорация намерена отгрузить значительное количество устройств в конце года.

Это событие связывают с предстоящим выпуском iPad mini седьмого поколения. Данная модель, возможно, станет последним аппаратом Apple в 2023-м и, как ожидается, привлечёт внимание к сегменту, увеличив продажи устройств.

По мнению журналистов, хотя компактный планшет не получит кардинальных изменений, он может быть оснащён новым процессором A16 Bionic и улучшенными камерами.

Напомним, что последняя версия iPad mini была представлена ещё осенью 2021 года и оснащена 8,3-дюймовым дисплеем, чипом A15 Bionic и широкоугольной камерой с разрешением 12 Мп.