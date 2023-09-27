Раскрыт последний гаджет Apple, который покажут в 2023 году

Раскрыт последний гаджет Apple, который покажут в 2023 годуНет, это не MacBook
Apple готовится представить ещё один новый гаджет до конца 2023 года.
Согласно источникам издания DigiTimes, после двух кварталов снижения поставок планшетов, корпорация намерена отгрузить значительное количество устройств в конце года.
Это событие связывают с предстоящим выпуском iPad mini седьмого поколения. Данная модель, возможно, станет последним аппаратом Apple в 2023-м и, как ожидается, привлечёт внимание к сегменту, увеличив продажи устройств.
По мнению журналистов, хотя компактный планшет не получит кардинальных изменений, он может быть оснащён новым процессором A16 Bionic и улучшенными камерами.
Напомним, что последняя версия iPad mini была представлена ещё осенью 2021 года и оснащена 8,3-дюймовым дисплеем, чипом A15 Bionic и широкоугольной камерой с разрешением 12 Мп.