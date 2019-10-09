Раскрыт способ отвечать за компьютером на звонки со смартфона

По задумке Microsoft, приложение под названием Your Phone, разработанное в стенах компании, даст пользователю возможность отвечать на входящие вызовы прямо с ПК, а также совершать исходящие вызовы, используя приложение для набора номера или звоня уже имеющимся контактам. Что интересно, сами звонки будут совершаться при помощи близлежащего смартфона на Android, принадлежащего вам, но при этом все действия будут выполняться на компьютере.

На данный момент новая функция доступна лишь участникам инсайдерской программы, в Windows 10 под сборкой 18999. Также важно отметить, что для корректной работы звонков необходимо, чтобы смартфон работал на базе Android не ниже версии 7.0.