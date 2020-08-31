Ноутбуки и планшеты
Сегодня 13:30
Раскрыт внешний вид нового недорогого планшета Samsung
Выглядит вполне себе недурно
Не прошло и месяца с момента анонса новых флагманских Samsung Galaxy Tab S7, как в сети был раскрыт внешний вид нового недорогого планшета Samsung — Samsung Galaxy Tab A7 10.4 (2020).
Судя по всему, устройство будет выполнено во вполне сдержанном дизайне, чем-то напоминающим упрощенную версию флагманского Galaxy Tab S7. Также изображения новинки показывают, что планшет оснастят как одинарным основным, так и одинарным фронтальным модулем камеры. К слову, последняя расположится не на верхней части устройства, а сбоку.
Согласно последним данным, планшет получит 10,4-дюймовый FullHD+ дисплей, а также неплохой бюджетный процессор Snapdragon 662. Оперативной памяти в новинке ожидается 3 ГБ, в то время как постоянной от 32 до 64 ГБ. Емкость аккумулятора Galaxy Tab A7 составит 7 040 мАч, а продажи устройства должны начаться уже 11 сентября 2020 года.