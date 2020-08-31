Раскрыт внешний вид нового недорогого планшета Samsung

Судя по всему, устройство будет выполнено во вполне сдержанном дизайне, чем-то напоминающим упрощенную версию флагманского Galaxy Tab S7. Также изображения новинки показывают, что планшет оснастят как одинарным основным, так и одинарным фронтальным модулем камеры. К слову, последняя расположится не на верхней части устройства, а сбоку.