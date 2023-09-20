Раскрыта цена самых дешёвых ноутбуков на новом поколении процессоров Intel в 2024 году

Эти процессоры, официально представленные Intel, будут оснащены первым чиплетным дизайном, созданным на технологии «Intel 4».

Процессоры будут использовать гибридный дизайн ядер, включая P-ядра Redwood Cove и E-ядра Crestmont, а также новый графический процессор Alchemist Xe-LPG. Они также будут оснащены нейронной обработческой единицей (NPU) для выполнения задач, связанных с ИИ.

Хотя точная цена процессоров Intel Core Ultra пока не известна, ожидается, что ноутбуки на этих процессорах будут стоить выше $1500.

Напомним, что официальный запуск запланирован на 14 декабря, но большинство потребителей смогут приобрести эти ноутбуки только в начале 2024 года.