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Раскрыта дата анонса нового ноутбука Xiaomi на базе Ryzen 4000
Речь о RedmiBook 13 Ryzen Edition
Издание Gizmochina опубликовало материал, благодаря которому была раскрыта дата анонса нового ноутбука Xiaomi на базе Ryzen 4000. Также издание поделилось характеристиками грядущей новинки.
Так, согласно данным издания, официальный анонс RedmiBook 13 Ryzen Edition состоится уже совсем скоро, а именно 27 апреля. Что касается характеристик новинки, то по информации источника, ноутбук будет работать на базе процессоров Ryzen 5 и Ryzen 7 линейки 4000. Также ожидается, что устройство получит до 16 ГБ оперативной памяти, тогда как объем внутренней будет составлять до 512 ГБ. Предполагается, что ноутбук оснастят 13-дюймовым Full HD дисплеем.
На данный момент стоимость RedmiBook 13 Ryzen Edition неизвестна, однако отмечается, что она окажется ниже стоимости RedmiBook 13, работающего на базе Intel.