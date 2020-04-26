Раскрыта дата анонса нового ноутбука Xiaomi на базе Ryzen 4000

Так, согласно данным издания, официальный анонс RedmiBook 13 Ryzen Edition состоится уже совсем скоро, а именно 27 апреля. Что касается характеристик новинки, то по информации источника, ноутбук будет работать на базе процессоров Ryzen 5 и Ryzen 7 линейки 4000. Также ожидается, что устройство получит до 16 ГБ оперативной памяти, тогда как объем внутренней будет составлять до 512 ГБ. Предполагается, что ноутбук оснастят 13-дюймовым Full HD дисплеем.

На данный момент стоимость RedmiBook 13 Ryzen Edition неизвестна, однако отмечается, что она окажется ниже стоимости RedmiBook 13, работающего на базе Intel.