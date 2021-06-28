Раскрыта дата анонса нового нового флагманского ноутбука Xiaomi

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Раскрыта дата анонса нового нового флагманского ноутбука XiaomiВнезапно, это случится очень скоро
Пока приверженцы яблочной техники ждут анонса MacBook Pro 14” и 16”, у фанатов Xiaomi своё сложное ожидание. Они надеются на анонс флагманского ноутбука компании в самое ближайшее время. И, судя по всему, это и вправду может случиться.
Официальный Weibo-аккаунт Mi Notebook опубликовал пост, в котором рассказал об анонсе топового Mi Notebook Pro X уже 30 июня 2021 года. Как пишет Gizmochina, от устройства ждут скруглённые края и полноразмерную клавиатуру. Сбоку от Numpad могут расположиться качественные динамики.
Что же касательно «внутренней» составляющей, то в основу ноутбука лягут процессоры Intel H35 11-го поколения и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. К сожалению, всё ещё неизвестно, в какую цену обойдётся столь «прокаченная» новинка от Xiaomi.