Раскрыта дата анонса нового нового флагманского ноутбука Xiaomi

Официальный Weibo-аккаунт Mi Notebook опубликовал пост, в котором рассказал об анонсе топового Mi Notebook Pro X уже 30 июня 2021 года. Как пишет Gizmochina, от устройства ждут скруглённые края и полноразмерную клавиатуру. Сбоку от Numpad могут расположиться качественные динамики.

Что же касательно «внутренней» составляющей, то в основу ноутбука лягут процессоры Intel H35 11-го поколения и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. К сожалению, всё ещё неизвестно, в какую цену обойдётся столь «прокаченная» новинка от Xiaomi.