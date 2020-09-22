Раскрыта дата выхода нового бюджетного планшета Samsung

По цене устройство будет крайне приятным приобретением. Так, за версию 3/32 ГБ с Wi-Fi попросят 240 долларов, а за версию 3/64 ГБ — 290 долларов. За модель 3/32 ГБ, но с поддержкой мобильного интернета, придется заплатить уже 340 долларов. Версия 3/64 с SIM-картой выйдет 15 октября и его цена пока что неизвестна. Стоит отметить, что согласно имеющимся данным, изначально планшет появится в продаже на Тайване, а чуть позже — в Индии.