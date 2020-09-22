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Сегодня 13:26
Раскрыта дата выхода нового бюджетного планшета Samsung
А также цена устройства
Еще в конце августа 2020 года Samsung представила свой новый бюджетный планшет — Galaxy Tab A7 (2020). Сейчас же была раскрыта его финальная дата выхода, которая должна состояться уже 1 октября.
В основу планшета ляжет процессор Snapdragon 662, 3 ГБ оперативной памяти и от 32 до 64 ГБ памяти постоянной. Диагональ дисплея составит 10,4 дюймов, а емкость аккумулятора планшета будет равняться 7 040 мАч.
По цене устройство будет крайне приятным приобретением. Так, за версию 3/32 ГБ с Wi-Fi попросят 240 долларов, а за версию 3/64 ГБ — 290 долларов. За модель 3/32 ГБ, но с поддержкой мобильного интернета, придется заплатить уже 340 долларов. Версия 3/64 с SIM-картой выйдет 15 октября и его цена пока что неизвестна. Стоит отметить, что согласно имеющимся данным, изначально планшет появится в продаже на Тайване, а чуть позже — в Индии.