Раскрыта дата выхода нового ноутбука Xiaomi с автономной работой до 12 часов

Речь о Xiaomi Mi Notebook, который, по словам производителя, обеспечит пользователей “эпическим” автономным временем. Так, согласно официально опубликованному тизеру, китайским гигант представит новый ноутбук уже ближайшее время, а именно 11 июня.

Предполагается, что новинка получит процессор Intel 10-го поколения или же новейший процессор AMD Ryzen серии 4000. Также, по предварительным данным, ноутбук оснастят 13,3-дюймовым FullHD экраном, видеокартой Nvidia и SSD на 512 ГБ. В базовой модификации, согласно данным источника, ноутбук будет иметь 8 ГБ оперативной памяти.