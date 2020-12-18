Раскрыта производительность неанонсированного мощного ноутбука Xiaomi RedmiBook Pro 14S

Ноутбук появился в базе данных Geekbench. Таким образом была раскрыта и производительность новинки, и ее технические особенности. Так, согласно информации из бенчмарка, ноутбук работает на базе восьмиядерного процессора AMD Ryzen 7 5700U, базовая тактовая частота которого составляет 1,8 ГГц, тогда как максимальная достигает 4,34 ГГц. Также устройству приписывают наличие интегрированного графического ускорителя Radeon с частотой 1,9 ГГц. Xiaomi RedmiBook Pro 14S получит 14-дюймовый Full HD экран с разрешением 1920 × 1080 пикселей.

В Geekbench тестированию подверглась модификация на 16 ГБ оперативной памяти. В результате, в одноядерном тесте ноутбук набрал порядка 1182 баллов, тогда как в многоядерном порядка 6431 баллов.