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Раскрыта производительность неанонсированного планшета Samsung Galaxy Tab S7+
А также некоторые характеристики
В сеть утекает все больше подробностей о неанонсированном планшете Samsung Galaxy Tab S7+. На этот раз, устройство было замечено в базе известного бенчмарка Geekbench, благодаря чему была раскрыта его производительность.
Так, согласно опубликованным данным, в однопоточном тесте неанонсированный планшет набрал порядка 4277 баллов, тогда как в многопоточном он взял 13286 баллов. Помимо производительности, в базе бенчмарка были замечены некоторые характеристики устройства. В частности, согласно данным Geekbench, Galaxy Tab S7+ будет работать на базе Qualcomm Snapdragon 865. Кроме того, сообщается, что планшет получит 6 ГБ оперативной памяти.
Напомним, что ранее в сети появилась информация о том, что планшет оснастят энергоемким аккумулятором на 1000 мАч, сканером отпечатков пальцев, а также экран с частотой обновления изображения 120 Гц.