Раскрыта производительность неанонсированного планшета Samsung Galaxy Tab S7+

Так, согласно опубликованным данным, в однопоточном тесте неанонсированный планшет набрал порядка 4277 баллов, тогда как в многопоточном он взял 13286 баллов. Помимо производительности, в базе бенчмарка были замечены некоторые характеристики устройства. В частности, согласно данным Geekbench, Galaxy Tab S7+ будет работать на базе Qualcomm Snapdragon 865. Кроме того, сообщается, что планшет получит 6 ГБ оперативной памяти.