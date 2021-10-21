Раскрыта производительность самого мощного чипа для ноутбуков Mac

Отметим, что ранние тесты новых чипов компании доказали, что M1 Max как минимум в два раза быстрее по скорости прошлогоднего M1. Что интересно, улучшения в скорости были замечены не только в блоке с вычислительными ядрами, но и во встроенном графическом ускорителе.