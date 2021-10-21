Раскрыта производительность самого мощного чипа для ноутбуков Mac

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Раскрыта производительность самого мощного чипа для ноутбуков MacРечь о M1 Max
Нескольким ранее Apple анонсировала новые компьютеры и процессоры с увеличенной производительностью. По словам представителей компании, новый чип работает в разы быстрее некоторых дискретных ускорителей. Сейчас же в сети появились результаты теста на производительность самого мощного чипа для ноутбуков Mac — M1 Max.
Отметим, что ранние тесты новых чипов компании доказали, что M1 Max как минимум в два раза быстрее по скорости прошлогоднего M1. Что интересно, улучшения в скорости были замечены не только в блоке с вычислительными ядрами, но и во встроенном графическом ускорителе.
Сейчас же можно наконец ознакомиться с результатами M1 Max в популярном бенчмарке Geekbench 5. Итак, согласно оглашенным данным, в режиме тестирования Compute на движке Metal чип выдает результат, соответствующий AMD Radeon Pro Vega 56. Таким образом, M1 Max на 181% быстрее модели MacBook Pro с дискретной графикой AMD 5300M. Кроме того, новинка на 62% превосходит по показателю AMD Radeon Pro 5600M.