Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 09:38
Раскрыта внешность грядущего ноутбука Mi Notebook Pro
Дата анонса все еще неизвестна
Китайский гигант Xiaomi решил подогреть интерес к грядущему ноутбуку Mi Notebook Pro и опубликовал тизер, благодаря которому была раскрыта его внешность.
Всего производитель поделился тремя официальными снимками с ноутбуком. На одном из них можно рассмотреть, как выглядит розничная коробка новинки.
Второй кадр более интересный, поскольку на нем показана верхняя крышка ноутбука. Также на этом тизере Xiaomi отмечает, когда был представлен оригинальный Mi Notebook Pro - в 2007 году, и когда будет анонсирован новый - в 2021.
На третьем тизере можно увидеть, насколько грядущая новинка будет тонкой.
На данный момент дата анонса Mi Notebook Pro и его характеристики - неизвестны. Однако судя по всему, представят его уже в ближайшее время.