Раскрыта внешность и характеристики грядущего ноутбука Xiaomi

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 11:03
Раскрыта внешность и характеристики грядущего ноутбука XiaomiАнонс запланирован на 26 августа
В сеть просочилась информация о грядущем ноутбуке китайской компании Xiaomi — Mi Notebook.
Подробности утекли с площадки Amazon India. Так, согласно опубликованным данным, Mi Notebook оснастят экраном с разрешением 3020×2000 пикселей и соотношением сторон 16:10. Кроме того, дисплей будет иметь поддержку режима обновления изображения 90 Гц и 100% охват sRGB. Также ноутбуку приписывают клавиатуру с тремя уровнями яркости и сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания.
На опубликованных снимках можно разглядеть и другие особенности грядущего ноутбука. В частности, на правой стороне компания разместила один разъём USB-A и 3.5 мм, в то время как не левой видно два USB-C, один USB-A и HDMI. Анонсировать Mi Notebook на индийском рынке должны уже в конце этого месяца, а именно 26 числа.