Раскрыта внешность и характеристики грядущего ноутбука Xiaomi

На опубликованных снимках можно разглядеть и другие особенности грядущего ноутбука. В частности, на правой стороне компания разместила один разъём USB-A и 3.5 мм, в то время как не левой видно два USB-C, один USB-A и HDMI. Анонсировать Mi Notebook на индийском рынке должны уже в конце этого месяца, а именно 26 числа.