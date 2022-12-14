Раскрыто количество видеопамяти и энергопотребление ноутбучной версии NVIDIA RTX 4090

Так, например, стало известно, что именно в этот период стоит ждать дебюта ноутбучных видеокарт линейки RTX 40XX. И хоть до последнего мы не знали, какими именно они будут, благодаря утечке HP ситуация стала малость яснее.

Оказалось, что грядущие игровые ноутбуки HP Omen получат не только мобильные процессоры Intel Core 13-го поколения, но также и видеокарты от NVIDIA. Старшая из них будет представлена моделью RTX 4090 Mobile.