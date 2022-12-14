Раскрыто количество видеопамяти и энергопотребление ноутбучной версии NVIDIA RTX 4090

Раскрыто количество видеопамяти и энергопотребление ноутбучной версии NVIDIA RTX 4090Будет небольшой даунгрейд в сравнении с настольным адаптером
Судя по доносящимся до нас слухам, начало января 2023 года обещает быть очень горячим. Там нас ждёт анонс множества интересных новинок из мира железа.
Фото: TechSpot
Так, например, стало известно, что именно в этот период стоит ждать дебюта ноутбучных видеокарт линейки RTX 40XX. И хоть до последнего мы не знали, какими именно они будут, благодаря утечке HP ситуация стала малость яснее.
Оказалось, что грядущие игровые ноутбуки HP Omen получат не только мобильные процессоры Intel Core 13-го поколения, но также и видеокарты от NVIDIA. Старшая из них будет представлена моделью RTX 4090 Mobile.
Базируется данный адаптер на на ядре AD103, который в десктопной версии применяется в RTX 4080. При этом количество видеопамяти в RTX 4090 Mobile будет всего 16 ГБ, в то время как TDP составит до 175 Вт.
Возможно, каких-либо подробностей стоит ждать в рамках выставки CES 2023. Она, к слову, пройдёт в январе следующего года.