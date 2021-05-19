Раскрыты характеристики и внешний вид нового планшета Samsung дешевле 14 тысяч рублей

Из коробки новый Galaxy Tab будет работать под управлением Android 11. Ёмкость аккумулятора девайса составит 5100 мАч.

За 147 евро будет продаваться версия планшета без поддержки мобильных сетей. LTE-версия устройства обойдётся уже в 174 евро (15,7 тыс рублей). Ожидается, что анонс новинки от Samsung состоится до конца мая 2021 года.