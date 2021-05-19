Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 14:03
Раскрыты характеристики и внешний вид нового планшета Samsung дешевле 14 тысяч рублей
Ждём анонса уже в этом месяце
В сети появилась практически вся информация о грядущем недорогом планшете Samsung — Samsung Galaxy Tab A7 Lite. Устройство, которое будет выпущено в двух цветовых вариантах, обойдётся в 147 евро (13,2 тыс рублей).
Планшет получит 8,6-дюймовый дисплей с разрешением 1340 x 800 пикселей. На SlashLeaks указано, что в основу новинки ляжет чип Mediatek MT8768N, а также 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ памяти постоянной. Будет возможность установить флешку объёмом до 1 ТБ.
Из коробки новый Galaxy Tab будет работать под управлением Android 11. Ёмкость аккумулятора девайса составит 5100 мАч.
За 147 евро будет продаваться версия планшета без поддержки мобильных сетей. LTE-версия устройства обойдётся уже в 174 евро (15,7 тыс рублей). Ожидается, что анонс новинки от Samsung состоится до конца мая 2021 года.