Раскрыты характеристики игрового планшета Lenovo Legion Y700 2026

Для сравнения, текущая модель Legion Y700 Gen 4 оснащена 7 600 мАч батареей с поддержкой зарядки 68 Вт, фронтальной камерой 8 Мп и основной 50 Мп с LED-вспышкой. Она также получила стереодинамики JBL и два USB-C порта.