Раскрыты характеристики игрового планшета Lenovo Legion Y700 2026

Опубликовано 03 ноября 2025, 15:001 мин.
Раскрыты характеристики игрового планшета Lenovo Legion Y700 2026Устройство получит 165 Гц экран и батарею на 9 000 мАч
Ожидается, что новый игровой планшет Lenovo Legion Y700 2026 будет представлен в первой половине 2026 года. Согласно данным инсайдера Digital Chat Station, устройство сохранит 8,8-дюймовый экран, но получит значительные аппаратные улучшения.
© Lenovo
Основой планшета станет процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, который будет дополнен системой охлаждения с паровой камерой. Дисплей типа LCD будет поддерживать разрешение 3K и частоту обновления 165 Гц. Для автономной работы предусмотрена батарея емкостью 9 000 мАч.
Для сравнения, текущая модель Legion Y700 Gen 4 оснащена 7 600 мАч батареей с поддержкой зарядки 68 Вт, фронтальной камерой 8 Мп и основной 50 Мп с LED-вспышкой. Она также получила стереодинамики JBL и два USB-C порта.