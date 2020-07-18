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Раскрыты характеристики ноутбука Huawei MateBook D на базе AMD Ryzen
Ryzen 7 4700U и 16 ГБ оперативной памяти
Нескольким ранее стало известно, что китайский технологический гигант Huawei готовит ноутбук Huawei MateBook D на базе AMD Ryzen. Сейчас же на просторах китайской социальной сети Weibo были обнаружены характеристики грядущей новинки.
Так, согласно обнародованным данным, Huawei MateBook D оснятят процессором Ryzen 7 4700U, базовая тактовая частота которой составит 2,0 ГГц. Также в комплект с изделием войдет ускоритель AMD Radeon Graphics. Грядущей новинке также приписывают 16 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, а также наличие SSD Lite-On PCIe в формате М.2 2280, благодаря чему скорость чтения данных будет достигать 3300 Мбайт/с, тогда как скорость записи - 2100 Мбайт/с.
На данный момент информация о характеристиках дисплея в сеть не утекала. Однако предполагается, что речь идет о 14 и 16-дюймовых моделях с разрешением Full HD.