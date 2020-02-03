Раскрыты характеристики ноутбуков Huawei 2020 модельного года

Что касательно цены, то MateBook 13" будет продаваться от 865 долларов за версию с Intel Core i5, 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD, а версия на базе Intel Core i7 оценен уже в 1 009 долларов. Вариант ноутбука с 14-дюймовым дисплеем будет продаваться от 850 долларов за конфигурацию Intel Core i5, 8 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD, 922 доллара при увеличении оперативной памяти до 16 ГБ и 1 066 долларов за версию на базе Intel Core i7, с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD. Старт продаж всех вариаций начнется 7 февраля.