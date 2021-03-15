Раскрыты характеристики нового недорогого планшета Xiaomi Mi Pad 5

Согласно свежей «утечке», в основу планшета ляжет чип Snapdragon 870 от Qualcomm. Также устройству приписывают 10,95-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2К и частотой обновления 144 Гц. Причём всё вышеописанное касается версии Mi Pad 5 Pro. ITHome пишет, что будет и базовая версия — Mi Pad 5 — c чипом MediaTek Dimensity 1200.

Сообщается, что Xiaomi также планирует «прикрутить» поддержку стилуса к одной из версий своего будущего планшета. Что же касательно цены, то Mi Pad 5 Pro приписывают цену в 620 долларов (45,4 тыс рублей) за версию 8/128 ГБ. Базовый Mi Pad 5 будет и того дешевле.