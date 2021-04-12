Раскрыты характеристики трех неанонсированных планшетов Xiaomi

Так, согласно опубликованным данным, кодовые имена грядущих планшетов — Enuma, Elish и Nabu, в то время как их каталожные номера — K81, K81A и K82 соответственно. Сообщается, что первые два работают на базе процессора Snapdragon 870, тогда как сердцем последнего выступает чип Snapdragon 860. Все три новинки будут оснащены поддержкой модуля NFC, четырьмя громкоговорителями, беспроводной зарядкой и двумя аккумуляторными батареями. Последнее позволит реализовать возможность быстрой проводной зарядки.