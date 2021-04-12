Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 11:02
Раскрыты характеристики трех неанонсированных планшетов Xiaomi
Они получат модули NFC и 2К экраны
Выяснилось, что китайский гигант Xiaomi готовится к выпуску сразу трех планшетов. Источники уже раскрыли кодовые имена неанонсированных устройств и их характеристики.
Так, согласно опубликованным данным, кодовые имена грядущих планшетов — Enuma, Elish и Nabu, в то время как их каталожные номера — K81, K81A и K82 соответственно. Сообщается, что первые два работают на базе процессора Snapdragon 870, тогда как сердцем последнего выступает чип Snapdragon 860. Все три новинки будут оснащены поддержкой модуля NFC, четырьмя громкоговорителями, беспроводной зарядкой и двумя аккумуляторными батареями. Последнее позволит реализовать возможность быстрой проводной зарядки.
Планшетам также приписывают экраны с разрешением 2К и кадровой частотой 120 Гц. Также предполагается, что их оснастят многомодульными камерами. Так, основная камера Enuma может быть рассчитана на 48 Мп, тогда как остальные датчики получат 12 Мп.