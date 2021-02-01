Раскрыты первые подробности о грядущих флагманских планшетах Samsung Galaxy Tab S8 и Tab S8+

Интернет-инсайдер с YouTube-канала The Galox раскрыл не просто факт разработки новинок, а часть их характеристик, пишет NotebookCheck. Так, главным новшеством планшетов станет переход на чип Snapdragon 888, а также работа под управлением Android 11 прямо из коробки.

Также известно, что базовая модель получит 11-дюймовый IPS-дисплей и частотой обновления экрана 120 Гц. Galaxy Tab S8+ оснастят более продвинутым дисплеем: 12,4-дюймовым и на базе технологии AMOLED. Также старшая версия планшета сможет похвастаться теми же 120 Гц в экране, что и в базовом Galaxy Tab S8.

Ёмкость аккумулятором в новинках останется прежним: 8000 и 10 900 мАч в младшей и старшей версиях соответственно. Будут варианты со 128, 256 и 512 ГБ постоянной памяти.