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Сегодня 11:32
Раскрыты первые подробности о грядущих флагманских планшетах Samsung Galaxy Tab S8 и Tab S8+
В том числе и чип, на котором всё это дело будет работать
2021 год только начался, а Samsung уже успела представить целую линейку устройств на базе флагманского чипа Snapdragon 888. Но на этом компания явно не остановится. Как стало известно, прямо сейчас южнокорейский бренд работает над новыми планшетами Galaxy Tab S8 и Tab S8+.
Интернет-инсайдер с YouTube-канала The Galox раскрыл не просто факт разработки новинок, а часть их характеристик, пишет NotebookCheck. Так, главным новшеством планшетов станет переход на чип Snapdragon 888, а также работа под управлением Android 11 прямо из коробки.
Также известно, что базовая модель получит 11-дюймовый IPS-дисплей и частотой обновления экрана 120 Гц. Galaxy Tab S8+ оснастят более продвинутым дисплеем: 12,4-дюймовым и на базе технологии AMOLED. Также старшая версия планшета сможет похвастаться теми же 120 Гц в экране, что и в базовом Galaxy Tab S8.
Ёмкость аккумулятором в новинках останется прежним: 8000 и 10 900 мАч в младшей и старшей версиях соответственно. Будут варианты со 128, 256 и 512 ГБ постоянной памяти.