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Раскрыты первые подробности о стилусе Xiaomi для нового доступного планшета Mi Pad 5
По всей видимости, китайцы наконец-то созрели для конкуренции с Apple
Накануне появились свежие подробности о новом недорогом планшете Xiaomi — MI Pad 5. А уже сегодня изображения патента компании рассекретили часть информации о стилусе, который будет выпущен вместе с новинкой.
Внешний вид устройства, судя по документу, будет сильно напоминать Apple Pencil. Оно также будет «копировать» настоящий карандаш и иметь плоскую магнитную часть в центральной области, пишет MyDrivers. Видимо, с её помощью стилус будет прикрепляться к боковой грани планшета.
Что интересно, девайсу приписывают разъём USB-C для зарядки и первого подключения к Mi Pad 5.
Напомним, что ранее в сети ходили слухи, что новинка от Xiaomi получит 2К дисплей и металлический корпус. При этом ему также приписывают боковой сканер отпечатка пальцев и околотоповое железо.
К сожалению, сроки выхода Mi Pad 5 или хотя бы анонса устройства всё ещё остаются неизвестными.