Раскрыты первые подробности о стилусе Xiaomi для нового доступного планшета Mi Pad 5

Внешний вид устройства, судя по документу, будет сильно напоминать Apple Pencil. Оно также будет «копировать» настоящий карандаш и иметь плоскую магнитную часть в центральной области, пишет MyDrivers. Видимо, с её помощью стилус будет прикрепляться к боковой грани планшета.

Что интересно, девайсу приписывают разъём USB-C для зарядки и первого подключения к Mi Pad 5.