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Раскрыты планы Apple на iPad в 2021 году
Их сложно назвать наполеоновскими, но интересные пункты в них всё же есть
На днях Минг-Чи Куо рассказал, каких новинок стоит ждать от Apple в 2021 году. Сейчас же в сети были раскрыты ближайшие планы компании на iPad, судя по которым линейка претерпит большую часть изменений в низшем ценовом сегменте.
Речь идёт об iPad 9-го поколения, том самом, который будет самым дешёвым в линейке планшетов Apple, сообщает Cult of Mac. Основываться устройство будет на iPad Air 3-го поколения — том самом, который выпускался до «рестайлинга». Таким образом, недорогая новинка яблочной компании станет тоньше более чем на 1 мм (с 7,5 до 6.3 мм), а также будет легче предшественника (460 грамм против 490 прежде).
Что же касательно iPad Pro 2021, то устройство практически не изменится с точки зрения дизайна в сравнении с предшественником. Новинка будет продаваться в двух вариантах: на 12,9 и 11 дюймов. Зато «прорывным» окажется новый дисплей планшета, выполненный по технологии miniLED. Анонс нового iPad Pro ожидается до конца марта 2021 года.