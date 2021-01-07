Раскрыты планы Apple на iPad в 2021 году

Речь идёт об iPad 9-го поколения, том самом, который будет самым дешёвым в линейке планшетов Apple, сообщает Cult of Mac. Основываться устройство будет на iPad Air 3-го поколения — том самом, который выпускался до «рестайлинга». Таким образом, недорогая новинка яблочной компании станет тоньше более чем на 1 мм (с 7,5 до 6.3 мм), а также будет легче предшественника (460 грамм против 490 прежде).