Раскрыты подробности комплектации и дата выхода первого ноутбука Realme

Осталось дождаться официального подтверждения от самой компании

В прошлом месяце Realme официально подтвердила разработку двух устройств в новых для себя категориях: планшета и ноутбука. И если об условном Realme Pad нет никакой новой информации, то о Realme Book нам явно есть что рассказать.