Раскрыты подробности комплектации и дата выхода первого ноутбука Realme

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 11:29
Раскрыты подробности комплектации и дата выхода первого ноутбука RealmeОсталось дождаться официального подтверждения от самой компании
В прошлом месяце Realme официально подтвердила разработку двух устройств в новых для себя категориях: планшета и ноутбука. И если об условном Realme Pad нет никакой новой информации, то о Realme Book нам явно есть что рассказать.
Так, девайс успешно прошёл сертификацию в китайской 3С. Благодаря этому мы узнали, что в комплекте с ноутбуком будет идти зарядник на 65 Вт, пишет Gizmochina.
К слову, исходя из появления ноутбука в базе сертифицирующего органа, журналисты предположили, что анонс устройства пройдёт уже в ближайшее время. Вероятнее всего, до конца августа.
Напомним, что судя по более ранним утечкам, Realme Book получит 14-дюймовый дисплей с соотношением сторон 3:2 и новейшие процессоры Intel 11-го поколения линейки Core i5 и Core i3. Внешне девайс будет максимально похож на MacBook Air от Apple.