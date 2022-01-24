Раскрыты подробности новеньких Apple iPad Pro, MacBook Pro и MacBook Air

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 08:18
1 мин.
Раскрыты подробности новеньких Apple iPad Pro, MacBook Pro и MacBook AirА также примерная дата анонса второго поколения AirPods Pro
Не успел начаться 2022 год, как в сети стали появляться утечки об устройствах, которые представят лишь под конец года. К таковым относятся и новые iPad Pro, MacBook Pro, а также MacBook Air.
По данным инсайдера под ником DylanDKT, новый планшет от Apple оснастят флагманским компьютерным чипом Apple M2, который ещё не представлен официально. Размер дисплея устройства составит 11 или 12,9 дюйма — в зависимости от модели.
Такой же SoC приписывают и новым ноутбука бренда — MacBook Air и Pro. При этом Pro-версия, судя по всему, получит 14-дюймовый дисплей, чего пока нельзя сказать про модель Air. Но уже сейчас слухи говорят о том, что производительность новых версий мобильных компьютером окажется куда выше, чем у актуальных моделей на базе Apple M1.
И планшет, и ноутбуки должны представить осенью 2022-го. Тогда же ожидается и дебют беспроводных наушников AirPods Pro 2.
Источник: Gizmochina