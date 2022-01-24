Раскрыты подробности новеньких Apple iPad Pro, MacBook Pro и MacBook Air

Такой же SoC приписывают и новым ноутбука бренда — MacBook Air и Pro. При этом Pro-версия, судя по всему, получит 14-дюймовый дисплей, чего пока нельзя сказать про модель Air. Но уже сейчас слухи говорят о том, что производительность новых версий мобильных компьютером окажется куда выше, чем у актуальных моделей на базе Apple M1.

И планшет, и ноутбуки должны представить осенью 2022-го. Тогда же ожидается и дебют беспроводных наушников AirPods Pro 2.