Раскрыты процессор и ёмкость аккумулятора нового планшета Xiaomi Redmi Pad 2

По информации надёжного источника Digital Chat Station, грядущая новинка обещает быть улучшенной версией своего предшественника, Redmi Pad, который был выпущен в 2022 году.

Одной из главных особенностей новой версии устройства станет его дисплей. По данным инсайдера, размер экрана будет варьироваться от 10 до 11 дюймов, а ЖК-панель будет обладать разрешением 2K и частотой обновления 90 Гц.

Это должно сделать ещё более приятным просмотр видео и фото на планшете.

Помимо этого, Redmi Pad 2 будет иметь камеру с разрешением 8 Мп на задней панели и 5-мегапиксельный сенсор для селфи-съёмки.

В основу новинки ляжет процессора Snapdragon 680, а дополнит его акуумулятор ёмкостью 8000 мАч. Ожидается, что планшет будет позиционироваться как модель начального уровня.