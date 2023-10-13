Раскрыты сроки анонса долгожданных ноутбуков MacBook на процессоре Apple M3

Раскрыты сроки анонса долгожданных ноутбуков MacBook на процессоре Apple M3Ждать осталось недолго
По данным издания DigiTimes, Apple планирует выпустить свои новые ноутбуки MacBook, работающие на процессоре M3, в 2024 году.
Существует множество слухов и предположений о дате релиза данных новинок. Некоторые источники утверждают, что компания анонсирует устройства уже в этом году, в то время как другие считают, что релиз будет отложен до 2024-го.
Наши коллег из DigiTimes провели собственное исследование рынка ноутбуков на период с 2023 по 2028 годы.
В результате они ожидают, что годовой рост составит 3%. Благодаря стабилизации инфляции и выпуску новых продуктов, в следующем году рост продаж ноутбуков должен составить 4.7%, что позволит прервать двухлетний спад.
К тому же нельзя забывать, что Qualcomm совершить собственную ARM-революцию в мире ПК.