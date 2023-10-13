Раскрыты сроки анонса долгожданных ноутбуков MacBook на процессоре Apple M3

Существует множество слухов и предположений о дате релиза данных новинок. Некоторые источники утверждают, что компания анонсирует устройства уже в этом году, в то время как другие считают, что релиз будет отложен до 2024-го.

Наши коллег из DigiTimes провели собственное исследование рынка ноутбуков на период с 2023 по 2028 годы.

В результате они ожидают, что годовой рост составит 3%. Благодаря стабилизации инфляции и выпуску новых продуктов, в следующем году рост продаж ноутбуков должен составить 4.7%, что позволит прервать двухлетний спад.

К тому же нельзя забывать, что Qualcomm совершить собственную ARM-революцию в мире ПК.