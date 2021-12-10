Раскрыты сроки анонса нового тонкого ноутбука Samsung с OLED-дисплеем

По крайней мере, по данным SamMobile, корейский техногигант готовится анонсировать новые ноутбуки в этих двух линейках уже в первом квартале следующего года.

На данный момент не так много сведений о Galaxy Book второго поколения, но уже известно, что устройства продолжат оснащать OLED-дисплеями в тонком корпусе. При этом в основу мобильных компьютеров должны будут лечь процессоры Intel 12-го поколения и AMD 6000-й серии.

Работать ноутбуки будут под управлением Windows 11. При этом никаких сведений об их переходе на ARM-чипы для конкуренции с MacBook Pro 14” и 16” в сети пока что не появлялось.