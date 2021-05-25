Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 10:30
Раскрыты сроки анонса новых ноутбуков Apple
Внезапно, случится это уже совсем скоро
Несмотря на то, что все последние утечки заявляли о релизе новых MacBook Pro лишь осенью 2021 года, судя по всему, Apple представит свои ноутбуки сильно раньше. Если быть точнее, то в рамках грядущей WWDC 2021, который пройдёт с 7 по 11 июня.
По крайней мере, именно об этом заявляет популярный интернет-инсайдер Джон Проссер. Сам источник не стал добавлять каких-либо подробностей, но судя по тому, что прямо сейчас у Apple в разработке находятся 14 и 16-дюймовые модели на базе M1X/M2, простора для размышлений не так уж и много, пишет MacRumors.
Напомним, что судя по прежним данным, новые MacBook Pro лишатся Touch Bar. При этом ноутбуки Apple вновь оснастят магнитной зарядкой MagSafe, большим числом портов (в том числе картридером) и т.д.
Ожидается, что новые лэптопы смогу похвастаться 10-ядерным чипом и оперативной памятью вплоть до 64 ГБ.