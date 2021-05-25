Раскрыты сроки анонса новых ноутбуков Apple

По крайней мере, именно об этом заявляет популярный интернет-инсайдер Джон Проссер. Сам источник не стал добавлять каких-либо подробностей, но судя по тому, что прямо сейчас у Apple в разработке находятся 14 и 16-дюймовые модели на базе M1X/M2, простора для размышлений не так уж и много, пишет MacRumors.

Напомним, что судя по прежним данным, новые MacBook Pro лишатся Touch Bar. При этом ноутбуки Apple вновь оснастят магнитной зарядкой MagSafe, большим числом портов (в том числе картридером) и т.д.

Ожидается, что новые лэптопы смогу похвастаться 10-ядерным чипом и оперативной памятью вплоть до 64 ГБ.