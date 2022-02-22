Раскрыты сроки анонса первого ноутбука Apple с гибким дисплеем

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 06:09
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Раскрыты сроки анонса первого ноутбука Apple с гибким дисплеемУспеет ли Samsung обойти на повороте создателей MacBook?
В течение 2021 года по сети ходило немало разговоров о первом складном смартфоне Apple — условно iPhone Fold. Но, судя по всему, компания решила не ограничиваться только лишь телефоном.
По данным популярного инсайдера и аналитика Display Supply Chain Consultants Росса Янга, купертиновцы вовсю работают над совершенно новым MacBook. Ноутбук получит гибкий дисплей, диагональ которого составит около 20 дюймов.
Прямо сейчас Apple ведёт переговоры с потенциальными поставщиками. Сообщается, что IT-гигант хочет реализовать 4К-разрешение в девайсе.
Что же до сценариев использования такого устройства, то пока что их два: в качестве ноутбука с виртуальной клавиатурой и в виде внешнего монитора.
Ожидается, что новинка будет представлена примерно в 2025 году. На этот же срок Apple перенесла и выход первого складного iPhone.
Источник: MacRumors