Раскрыты сроки анонса первого ноутбука Apple с гибким дисплеем

По данным популярного инсайдера и аналитика Display Supply Chain Consultants Росса Янга, купертиновцы вовсю работают над совершенно новым MacBook. Ноутбук получит гибкий дисплей, диагональ которого составит около 20 дюймов.

Прямо сейчас Apple ведёт переговоры с потенциальными поставщиками. Сообщается, что IT-гигант хочет реализовать 4К-разрешение в девайсе.

Что же до сценариев использования такого устройства, то пока что их два: в качестве ноутбука с виртуальной клавиатурой и в виде внешнего монитора.

Ожидается, что новинка будет представлена примерно в 2025 году. На этот же срок Apple перенесла и выход первого складного iPhone.