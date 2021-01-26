Раскрыты сроки анонса первого ноутбука от производителя дешёвых смартфонов Realme

Стоит отметить, что Realme является одним из самых молодых производителей смартфонов. И несмотря на это, компания уже вовсю работает над своим первым лэптопом, пишет Gizmochina. На данный момент нет практически никакой информации о том, на базе каких именно процессоров будет построена новинка. Можно лишь отметить, что велика вероятность создания устройства неким OEM-производителем.

Что же касательно сроков запуска ноутбука Realme в продажу, то со слов популярного интернет-инсайдера Мукула Шармы, случиться это должно примерно в середине 2021 года. Скорее всего, в июне.