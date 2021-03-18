Раскрыты сроки анонса самого дешёвого MacBook с дисплеем нового поколения

Так, если MacBook Pro 14" и 16" на базе этой технологии ожидаются уже во второй половине 2021 года, то любителям Air придётся подождать до 2022 года, пишет MacRumors. Таким образом, новый MacBook Air может стать самым дешёвым «входным билетом» в мир mini-LED от Apple.

Неизвестно, правда, стоит ли ждать изменений в дизайне новых базовых ноутбуков купертиновцев. Возможно, вслед за Pro-версией, Air также получит разъём MagSafe для зарядки, а также HDMI и SD-картридер.