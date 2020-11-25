Ноутбуки и планшеты
Сегодня 10:00
Раскрыты сроки появления флагманских видеокарт NVIDIA RTX 3000 в ноутбуках
Возможно, это будет один из немногих способов стать обладателем новых видеоадаптеров в ближайшее время
Несмотря на анонс еще в начале осени, новейшие флагманские видеокарты NVIDIA RTX 3000-й серии все еще в дичайшем дефиците. И, судя по имеющимся данным, такая обстановка продержится еще как минимум до начала 2021 года, а то и дольше. Но, к счастью любителей игровых и просто мощных ноутбуков, у них уже совсем скоро появится альтернативный выход из ситуации. В сети были раскрыты сроки появления новейших видеокарт NVIDIA в портативных компьютерах.
Согласно данным портала Wccftech, первые ноутбуке, использующие мощь портативных адаптеров GeForce RTX 3060, 3070 и 3080, поступят в продажу уже в январе 2021 года. При этом в числе первых производителей подобных устройств значатся Asus и MSI — две компании, лидирующие на рынке мобильных игровых компьютеров.
Напомним, что анонс RTX 3090, 3080 и 3070 состоялся еще в сентябре 2020 года. В России видеокарты предлагаются по цене 136 990, 63 490 и 45 490 рублей соответственно. Правда, как и в случае со всем остальным миром, найти устройства в наличии достаточно затруднительно.