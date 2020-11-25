Раскрыты сроки появления флагманских видеокарт NVIDIA RTX 3000 в ноутбуках

Согласно данным портала Wccftech, первые ноутбуке, использующие мощь портативных адаптеров GeForce RTX 3060, 3070 и 3080, поступят в продажу уже в январе 2021 года. При этом в числе первых производителей подобных устройств значатся Asus и MSI — две компании, лидирующие на рынке мобильных игровых компьютеров.

Напомним, что анонс RTX 3090, 3080 и 3070 состоялся еще в сентябре 2020 года. В России видеокарты предлагаются по цене 136 990, 63 490 и 45 490 рублей соответственно. Правда, как и в случае со всем остальным миром, найти устройства в наличии достаточно затруднительно.