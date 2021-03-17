Раскрыты сроки появления нового iPad с дисплеем следующего поколения

Речь идёт о технологии mini-LED, к использованию которой в своих планшетах Apple шла последние несколько лет. Как пишет MacRumoes, производить их для купертиновцев будет компания Epistar. На данный момент для iPad Pro зарезервировано около 50% соответствующих производственных мощностей.

Напомним, что 23 марта яблочная компания проведёт очередную презентацию. На ней она покажет много новинок: AirTags, AirPods 3. Вместе с ними ожидали и появление новых iPad, но, видимо, теперь придётся ждать до лета.