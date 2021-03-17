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Сегодня в 18:02
Раскрыты сроки появления нового iPad с дисплеем следующего поколения
Увы, случится это не в ближайшие пару недель
В сети появились свежие данные о планах Apple на релиз нового iPad Pro. Если верить данным инсайдеров, компания представит новинку уже во втором квартале 2021 года, то есть до 1 июля. При этом это та самая модель, которая получит дисплей следующего поколения.
Речь идёт о технологии mini-LED, к использованию которой в своих планшетах Apple шла последние несколько лет. Как пишет MacRumoes, производить их для купертиновцев будет компания Epistar. На данный момент для iPad Pro зарезервировано около 50% соответствующих производственных мощностей.
Напомним, что 23 марта яблочная компания проведёт очередную презентацию. На ней она покажет много новинок: AirTags, AirPods 3. Вместе с ними ожидали и появление новых iPad, но, видимо, теперь придётся ждать до лета.