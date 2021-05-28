Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 11:15
Раскрыты свежие подробности грядущего планшета Xiaomi Mi Pad 5
По всей видимости, нас ждёт полноценный хит
Уже несколько месяцев в сети стабильно появляются новые подробности о грядущем планшете Xiaomi — Xiaomi Mi Pad 5. На этот раз, например, стало известно, какой дисплей получит долгожданная новинка.
Популярный интернет-инсайдер Digital Chat Station заявил, что пятый Mi Pad оснастят IPS-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Что интересно, если это окажется правдой, то грядущий девайс Xiaomi может стать одним из первых, если вообще не первым, Android-планшетом с таким дисплеем.
Также источник сообщил, что Mi Pad 5 будет представлен сразу в двух модификациях — с чипами Snapdragon 870 и MediaTek Dimensity 1200. При этом устройство в любом из вариантов будет поддерживать фирменный стилус наподобие Apple Pencil или S Pen от Samsung.
Что интересно, называется также и предположительная цена планшета. Судя по всему, Xiaomi попросит за него 2999 юаней (около 35 тыс рублей).