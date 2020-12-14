Раскрыты свежие подробности нового 14-дюймового ультрабука Nokia
Утечка случилась откуда не ждали — в интернет-магазине Flipkart появилась страница, на которой были указаны и цена, и основные характеристики ноутбука. При этом важно понимать, что площадка выступает в качестве эксклюзивной для девайса — купить новинку можно будет исключительно в Flipkart.
Само собой, онлайн-ресурс быстренько потёр лот, но интернет-пользователи уже успели сделать скриншоты. Судя по ним, устройство будет называться Nokia PureBook X14, получит 14-дюймовый FullHD-дисплей с минимальными 4,8-мм рамками. В основу ноутбука ляжет процессор Intel Core i5 10-го поколения, при этом PureBook X14 оснастят 8 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ памяти постоянной.
Ультрабук также получит два порта USB 3, и по одному порту USB 2 и USB-C. Прямо из коробки новинка от Nokia будет работать под управлением Windows 10 Home. Что же касательно цены девайса, то она составляет около 1 220 долларов или 82 тыс рублей. Когда именно Nokia PureBook X14 появится в продаже — неизвестно. Но, судя по всему, ждать осталось не так уж и долго.