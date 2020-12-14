Раскрыты свежие подробности нового 14-дюймового ультрабука Nokia

Ультрабук также получит два порта USB 3, и по одному порту USB 2 и USB-C. Прямо из коробки новинка от Nokia будет работать под управлением Windows 10 Home. Что же касательно цены девайса, то она составляет около 1 220 долларов или 82 тыс рублей. Когда именно Nokia PureBook X14 появится в продаже — неизвестно. Но, судя по всему, ждать осталось не так уж и долго.