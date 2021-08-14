Раскрыты свежие подробности нового процессора Apple для собственных компьютеров и ноутбуков

В сети появилась свежая информация о новом поколении фирменных чипов Apple — M2. Судя по всему, нас ждёт по-настоящему прорывной SoC.

По данным инсайдеров, отличительной особенностью решения станет 4-нм техпроцесс, сообщает PhoneArena. Вполне вероятно, что это будет первый подобный чип в сегменте компьютеров и ноутбуков.

Авторитетный аналитик Минг-Чи Куо заявил, что первым устройством на базе новинки должен стать недорогой ноутбук MacBook Air. Выйдет девайс в середине 2022 года.

Напомним, что судя по более ранним слухам, в конце 2021-го нас тоже ждут новые портативные компьютеры от Apple. Правда, это будут MacBook Pro 14” и 16” с обновлённым дизайном и вернувшимися портом HDMI и SD-картридером. В основу этих ноутбуков должен лечь чип Apple M1X.