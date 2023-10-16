Раскрыты точные сроки выхода ноутбуков Apple MacBook с новейшим процессором M3

Недавно стали известны приблизительные сроки их релиза.

По данным источников, Apple планирует выпустить MacBook Pro и MacBook Air с чипом M3 в следующем году. Это станет значимым шагом для компании в развитии своей линейки ноутбуков, так как новый процессор обещает значительное улучшение производительности по сравнению с предыдущими моделями.

Эксперты отмечают, что новые устройства будут не только мощнее, но и эффективнее с точки зрения энергопотребления. Это позволит увеличить время автономной работы ноутбуков, что особенно важно для пользователей, которые часто работают в пути или вне дома.

Ожидается, что официальный релиз новенького MacBook Pro состоится в начале 2024 года, а через некоторое время после него в продаже появится и MacBook Air M3.