Рассекречен первый компактный ноутбук, созданный на базе шестиядерного процессора от Intel

На самом деле, обновленный процессор Core i7 обеспечивает лишь номинальное повышение производительности, примерно на 15%, так что не стоит особо расстраиваться, если вы недавно приобрели ноутбук с процессором Intel 9-го поколения.

Также из обновлений ноутбука стоит отметить поддержку Wi-Fi 6, включая сетевой интерфейс Killer AX1650, оптимизированный для низкой задержки передачи данных.

Обновленные ноутбуки Dell серии XPS 13 дебютируют уже 27 августа. Стартовая цена на них составит 900 долларов. Также компания привезти свои обновленные ноутбуки на IFA 2019 в Берлине, где любой желающий сможет ознакомиться с ними вживую.