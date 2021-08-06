Рассекречен процессор первого ноутбука Realme

Ноутбуки и планшеты
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Рассекречен процессор первого ноутбука RealmeВырисовывается очень интересный аппарат
Realme как бренд появился лишь в 2018 году. А уже сегодня это один из лидирующих игроков на мобильном рынке. Но что более интересно, компания явно не планирует останавливаться на достигнутом. Она уже заявила о планах выпустить свои первые ноутбук и планшет в ближайшее время.
И вот, популярный интернет-инсайдер из Китая Digital Chat Station решил наконец-то уточнить, что же там нас ждёт по железу в грядущем Realme Book. Он заявил, что устройство оснастят процессором Intel Core i5-1135G7, пишет Gizmochina.
Отметим, что он является частью линейки Tiger Lake U и выпускается по нормам 10-нм техпроцесса. В нём используется четыре ядра и восемь потоков, при этом максимальная частота ядра составляет 4.2 ГГц!
Напомним, что более ранние утечки приписываются Realme Book 14-дюймовый дисплей и дизайн, максимально напоминающий MacBook Air от Apple. Так это или нет — узнаем совсем скоро. Анонс устройства ожидается уже в текущем месяце.