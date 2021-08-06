Рассекречен процессор первого ноутбука Realme

Отметим, что он является частью линейки Tiger Lake U и выпускается по нормам 10-нм техпроцесса. В нём используется четыре ядра и восемь потоков, при этом максимальная частота ядра составляет 4.2 ГГц!

Напомним, что более ранние утечки приписываются Realme Book 14-дюймовый дисплей и дизайн, максимально напоминающий MacBook Air от Apple. Так это или нет — узнаем совсем скоро. Анонс устройства ожидается уже в текущем месяце.