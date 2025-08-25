Razer Blade 18 (2025) стал лучшим игровым ноутбуком в мире по версии Windows Central

Журналисты отметили его топовую производительность, премиальное качество сборки и богатый набор интерфейсов, хотя и указали на высокую цену и низкую автономность как на обратную сторону мощности.

Ноутбук оснащён процессором Intel Core Ultra 9 275HX поколения Arrow Lake с 8 производительными и 16 энергоэффективными ядрами. В паре с ним работает видеокарта линейки NVIDIA RTX 50XX вплоть до версии 5090 L (175 Вт).

Объём оперативной памяти — 32 или 64 ГБ DDR5-5600, а накопитель — до 2 ТБ NVMe SSD, в старших комплектациях их установлено два.

Особое внимание заслуживает 18-дюймовый IPS-дисплей с двумя режимами: 4K+ при 240 Гц или FullHD+ при 440 Гц.

Из разъёмов предусмотрены Thunderbolt 5 и 4, три USB-A, HDMI 2.1, Ethernet 2,5 Гбит/с и кардридер UHS-II SD. Поддерживаются Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

При цене от $3000 до $5200, Razer Blade 18 (2025) рассчитан на тех, кто готов платить за максимальную производительность в портативном формате.