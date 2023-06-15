Razer представила компактный игровой ноутбук с NVIDIA RTX 4070 и процессором AMD Ryzen 9 7940HS

Новинка объединила в себе процессор Ryzen 9 7940HS от AMD с видеокартой RTX 4060 от NVIDIA. При этом стоит отметить, что данная модель достаточно компактная — она получила 14-дюймовый дисплей с QuadHD+ разрешением и частотой обновления до 240 Гц.

Сама Razer признала, что её новый ноутбук является самым портативным в линейке Razer Blade. Он создан для «обеспечения высокой производительности в любых условиях».

Из прочих интересностей можно отметить широкий набор портов, включая USB4 Type-C и USB 3.2 Gen 2 Type-A, что позволяет подключить различные периферийные устройства, включая док-станции Thunderbolt.

От одного заряда новинки способна проработать до 10 часов. Здесь есть быстрая зарядка и новейшая функция Battery Health Optimizer, которая позволяет пользователям эффективно управлять зарядом батареи и защищать её здоровье на протяжении многих лет.

Razer Blade 14 уже доступен для покупки в США по цене от $2400.