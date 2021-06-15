Razer представила новый игровой ноутбук легче 2 кг

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 13:30
Razer представила новый игровой ноутбук легче 2 кгИ для своего класса за вполне адекватную цену
Очень долгое время считалось, что игровые ноутбуки не сильно отличаются в плане портативности от стационарных компьютеров. Мол они тоже весят очень много, а блок питания практически ничем не отличается от такового в обыкновенном ПК.
Но такие компании как Razer умудряются разрушать сложившиеся стереотипы. Так, например, производитель игровых девайсов представил свой новый игровой ноутбук — Blade 14 (2021). Устройство весит всего 1,78 кг, при этом может похвастаться 14-дюймовым дисплеем и либо NVIDIA RTX 3080, либо RTX 3060 — модель видеокарты зависит от модификации ноутбука.
При этом в его основу лёг процессор от AMD — Ryzen 9 5900HX — а также 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ памяти постоянной. Цена устройства стартует от 1800 долларов (129 тыс рублей)
Ещё из интересного стоит отметить набор портов — тут есть всё. В том числе два порта USB 3.2 Gen 2 Type-A и USB 3.2 Gen 2 Type-C, а также интерфейс HDMI 2.1.