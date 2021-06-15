Razer представила новый игровой ноутбук легче 2 кг

И для своего класса за вполне адекватную цену

Очень долгое время считалось, что игровые ноутбуки не сильно отличаются в плане портативности от стационарных компьютеров. Мол они тоже весят очень много, а блок питания практически ничем не отличается от такового в обыкновенном ПК.