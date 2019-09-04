Razer представила первый в мире игровой ультрабук

Новые устройства относятся к линейке Razer Blade 13. В общей сложности в нее входят три устройства и все три работают на базе Intel Core i7-10655G7. Младшая модель, Mercury White, получила интегрированный видеочип Gen11, а две старшие версии используют Nvidia GTX 1650. К слову, модели с GTX 1650 отличаются между собой только лишь экранном. Так, в одной модели используется дисплей с разрешением FullHD, а в другой — 4K-дисплей. Остальная “железная” часть совпадает один в один: 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ. Младшая Mercury White также получила 16 ГБ оперативной памяти, но при этом внутренней SSD памяти “всего лишь” 256 ГБ.
Еще из интересного стоит отметить, что все три устройства оснащены портами Thunderbolt 3, USB Type-C и USB-A. Компания заявила, что стоимость ноутбуков будет начинаться от 1499 долларов, что эквивалентно примерно 100 тыс рублей, а начало продаж новых ноутбуков стоит ожидать в конце сентября.