Razer представила первый в мире игровой ультрабук

Новые устройства относятся к линейке Razer Blade 13. В общей сложности в нее входят три устройства и все три работают на базе Intel Core i7-10655G7. Младшая модель, Mercury White, получила интегрированный видеочип Gen11, а две старшие версии используют Nvidia GTX 1650. К слову, модели с GTX 1650 отличаются между собой только лишь экранном. Так, в одной модели используется дисплей с разрешением FullHD, а в другой — 4K-дисплей. Остальная “железная” часть совпадает один в один: 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ. Младшая Mercury White также получила 16 ГБ оперативной памяти, но при этом внутренней SSD памяти “всего лишь” 256 ГБ.