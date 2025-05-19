Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 19 мая 2025, 23:54
1 мин.

Razer представила ультратонкий игровой ноутбук Blade 14 с RTX 5070

На выставке Computex
Razer на выставке Computex показала обновленные игровые ноутбуки Blade, включая новую модель Blade 14, которая стала самым тонким устройством компании.
Razer представила ультратонкий игровой ноутбук Blade 14 с RTX 5070

© Razer

Blade 14 оснащен процессором AMD Ryzen AI 365 с архитектурой Zen 5. За графику отвечает видеокарта NVIDIA RTX 5070, которая поддерживает игры в разрешении 2K и 4K. Устройство получило до 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5X с частотой 8000 МГц, что делает его одним из самых быстрых в своем классе. При этом ноутбук весит всего 1,63 кг и имеет толщину 15,7 мм. Для охлаждения используется система Thermal Hood.

Экран Blade 14 — это 3K OLED-панель с частотой обновления 120 Гц и временем отклика 0,2 мс, что подходит для динамичных игр. Аккумулятор емкостью 72 Вт·ч обеспечивает до 11 часов работы. Ноутбук поддерживает USB4 Type-C, HDMI 2.1, Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 7.

Помимо Blade 14, Razer обновила Blade 16, добавив видеокарту NVIDIA RTX 5060 и тот же процессор Ryzen AI 9 365. Эта модель оснащена дисплеем QHD+ с частотой 240 Гц и до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Razer
,
#ноутбук
,
#технологии