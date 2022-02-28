Ноутбуки и планшеты
Вчера в 22:56
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Разогнанная NVIDIA RTX 3070 Ti для ноутбуков оказалась слабее упрощённой RTX 3070 для ПК

И этому есть объяснение
В сети появились первые тесты мобильной видеокарты NVIDIA RTX 3070 Ti. Они, внезапно, показали очень интересные результаты.
Разогнанная NVIDIA RTX 3070 Ti для ноутбуков оказалась слабее упрощённой RTX 3070 для ПК

Оказалось, что свежий графический процессор компании с ограниченным энергопотреблением оказался слабее «взрослой» RTX 3070 для персональных компьютеров. Отметим, что в тесте принимал участие GPU, установленный в игровом ноутбуке MSI Stealth GS66.

Отметим, что RTX 3070 Ti имеет энергопотребление в 105 Вт и тактовую частоту 1035 МГц, в то время как обычная RTX 3070 потребляет 150 Вт и 1485 МГц. Это позволяет последней быть куда более производительней, чем «урезанный» вариант.

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Если перевести данные на языки бенчмарков, то эта разница в мощности демонстрирует 8-9% разницу в синтетических тестах и до 24% в игровых тестах. В том числе на примере таких проектов как Final Fantasy XV.

Источник: Notebookcheck
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