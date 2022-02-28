Разогнанная NVIDIA RTX 3070 Ti для ноутбуков оказалась слабее упрощённой RTX 3070 для ПК

Ноутбуки и планшеты
Вчера в 22:56
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Разогнанная NVIDIA RTX 3070 Ti для ноутбуков оказалась слабее упрощённой RTX 3070 для ПКИ этому есть объяснение
В сети появились первые тесты мобильной видеокарты NVIDIA RTX 3070 Ti. Они, внезапно, показали очень интересные результаты.
Оказалось, что свежий графический процессор компании с ограниченным энергопотреблением оказался слабее «взрослой» RTX 3070 для персональных компьютеров. Отметим, что в тесте принимал участие GPU, установленный в игровом ноутбуке MSI Stealth GS66.
Отметим, что RTX 3070 Ti имеет энергопотребление в 105 Вт и тактовую частоту 1035 МГц, в то время как обычная RTX 3070 потребляет 150 Вт и 1485 МГц. Это позволяет последней быть куда более производительней, чем «урезанный» вариант.
Если перевести данные на языки бенчмарков, то эта разница в мощности демонстрирует 8-9% разницу в синтетических тестах и до 24% в игровых тестах. В том числе на примере таких проектов как Final Fantasy XV.
Источник: Notebookcheck