Разогнанная NVIDIA RTX 3070 Ti для ноутбуков оказалась слабее упрощённой RTX 3070 для ПК

Оказалось, что свежий графический процессор компании с ограниченным энергопотреблением оказался слабее «взрослой» RTX 3070 для персональных компьютеров. Отметим, что в тесте принимал участие GPU, установленный в игровом ноутбуке MSI Stealth GS66.

Отметим, что RTX 3070 Ti имеет энергопотребление в 105 Вт и тактовую частоту 1035 МГц, в то время как обычная RTX 3070 потребляет 150 Вт и 1485 МГц. Это позволяет последней быть куда более производительней, чем «урезанный» вариант.