Разработан концепт ноутбука Razer в стиле Tesla Cybertruck

По всей видимости, глава Razer просто шутит, однако все мы знаем, что Илон Маск известен своими безумными идеями, воплощенными в жизнь, а поэтому не исключено, что будет разработан как ноутбук в стиле Tesla Cybertruck, так и специальная модель электрокара в дизайне Razer.