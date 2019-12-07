Ноутбуки и планшеты
Сегодня 13:46
Разработан концепт ноутбука Razer в стиле Tesla Cybertruck
А также электропикапа в стиле Razer
В сети появился концепт ноутбука Razer в дизайне, который был вдохновлен футуристическим электропикапом Tesla Cybertruck. Опубликовал его не просто энтузиаст, а сам глава компании Razer Лианг Тан.
Более того, на своей официальной страничке в Twitter глава Razer сообщил о желании сотрудничать с Илоном Маском. В рамках данного сотрудничества Лианг Тан предлагает выпустить новый геймерский ноутбук Razer CyberBlade, ради чего и был разработан концепт.
Лианг Тан также пожелал приобрести уникальную версию Tesla Cybertruck, оформленную в фирменных цветах Razer, опубликовав макет желаемого электроавтомобиля.
По всей видимости, глава Razer просто шутит, однако все мы знаем, что Илон Маск известен своими безумными идеями, воплощенными в жизнь, а поэтому не исключено, что будет разработан как ноутбук в стиле Tesla Cybertruck, так и специальная модель электрокара в дизайне Razer.